إعلان

جنايات قنا تعاقب تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه

11:32 ص الأربعاء 14 مايو 2025

محكمة جنايات قنا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:


قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد على تاجر مخدرات 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة كميات من الحشيش المخدر في بندر قنا.

ترجع بداية الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، عندما وجهت جهات التحقيق تهمة تجارة المخدرات إلى محمد.ص، من منطقة الحميدات بندر قنا، لحوزته كميات من الحشيش المخدر وسلاح أبيض قبل توزيعها على عملائه في دائرة بندر قنا.

تم القبض على المتهم وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بحبس المتهم بالسجن المشدد 6 أعوام وغرامة مالية 100 ألف جنيه بتهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد الإتجار في القضية رقم 5149 لسنة 2024 كلي قنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات قنا قنا مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ