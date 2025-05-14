جنايات قنا تعاقب تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه

قنا- عبدالرحمن القرشي:



قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد على تاجر مخدرات 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة كميات من الحشيش المخدر في بندر قنا.

ترجع بداية الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، عندما وجهت جهات التحقيق تهمة تجارة المخدرات إلى محمد.ص، من منطقة الحميدات بندر قنا، لحوزته كميات من الحشيش المخدر وسلاح أبيض قبل توزيعها على عملائه في دائرة بندر قنا.

تم القبض على المتهم وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بحبس المتهم بالسجن المشدد 6 أعوام وغرامة مالية 100 ألف جنيه بتهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد الإتجار في القضية رقم 5149 لسنة 2024 كلي قنا.