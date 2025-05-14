رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة

المنيا - جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، لعقد ندوة بعنوان "معًا بالوعي نحميها .. أعرف بلدك حافظ عليها" برعاية رئيس الجامعة والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور النائبة الدكتورة رشا مهدي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة الثلاثين ورئيسة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، واستشاري لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، والمستشارة دينا الجندي، المحامية بالنقض والدستورية العليا، وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة نجاح التلاوي، مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، والدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع.

ورحب فرحات بضيوف الجامعة، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والروابط بين مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا على أهمية دور الجامعة في رفع الوعي لدى الشباب الجامعي برؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة، ودورها في تنمية المواطنة، مشيرًا إلى أن الجامعة هي الحارس على المجتمع، وأن تنمية الوعي السياسي لدى أكبر شريحة بالمجتمع من الشباب الجامعي هو صمام استقراره وأمانه، وهو أحد أهم أدوارها التي تحرص على القيام بها، ولا تغفل عنها على حساب دورها العلمي والأكاديمي.

وتناول المحاضرون بالندوة من أعضاء المجلس القومي للمرأة، دور الوعي في محاربة الشائعات وتحقيق الاستقرار في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة، والإنجازات السريعة التي تحققت في ظل قيادة واعية أعطت دفعة قوية لإنجاز العديد من المشروعات القومية في وقت قياسي يُضرب به المثل، موضحين أن الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر دليل حي على حرص الدولة على تبني المشروعات القومية لتغيير خريطة الوطن نحو النهوض بالعمران والإنسان المصري على حد سواء، وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وثقافية واجتماعية صحيحة، وأن التوسع العمراني يسير جنبًا إلى جنب مع النهوض بالفكر والثقافة ودرجة الوعي لدى المواطن المصري.

حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وقام بالتنظيم والإشراف أ. وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، ود. فاطمة صالح، مديرة إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، وصابرين عبد الغني، أخصائية النشاط.