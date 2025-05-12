إعلان

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية -صور

11:04 ص الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية (1)
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية (4)
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية (5)
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية (2)
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وأوضح شهود عيان لـ"مصراوي"، أن سيارة نقل ثقيل "تريلا" انقلبت عقب اصطدامها بسيارة أجرة "سوزوكي" على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي 3 مصابين إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي على مقربة من نزلة الباجور.

وتبين أن المصابين هم: "محمد جمال" 29 عامًا من قرية سمادون مركز أشمون، و"أحمد إبراهيم" مقيم بالزقازيق، و"أسامه مصطفي" 59 عامًا من ميت غمر، وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي الطريق الإقليمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"