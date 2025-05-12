إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وأوضح شهود عيان لـ"مصراوي"، أن سيارة نقل ثقيل "تريلا" انقلبت عقب اصطدامها بسيارة أجرة "سوزوكي" على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي 3 مصابين إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي على مقربة من نزلة الباجور.

وتبين أن المصابين هم: "محمد جمال" 29 عامًا من قرية سمادون مركز أشمون، و"أحمد إبراهيم" مقيم بالزقازيق، و"أسامه مصطفي" 59 عامًا من ميت غمر، وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة.