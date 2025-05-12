محافظ المنوفية يعلن ضبط 50 طن قمح بمخزن حبوب غير مرخص بالباجور

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عن ضبط 50 طن قمح بمخزن غير مرخص ودون الحصول على إذن تجميع من الجهات المعنية، وذلك في ضربة جديدة لمباحث التموين برئاسة المقدم أحمد أبو السعود نجحت خلالها في استهداف تلك المخزن بإحدى قرى مركز الباجور، وسلم القمح للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، جاء ذلك بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على منظومة عمليات التوريد وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة كونه محصولاً استراتيجيا هامًا.

كما كشف المحافظ، عن تمكن مباحث التموين من ضبط 7.5 طن خليط دهون مغشوشة ومهدرجة بإحدى الثلاجات الغير مطابقة للمواصفات بإحدى قرى مركز تلا، تستخدم في صناعة السمن ومنتجات الألبان وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية لتضليل المستهلك، ونسق مع وزارة الصحة وسحب عينة من تلك المنتجات لبيان مدى صلاحيتها من عدمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار، مؤكدا استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره لمنع استغلال المواطنين.