بالصور.. السيطرة على حريق في منزل دون خسائر بشرية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في منزل دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد، بساقلتة شرقي محافظة سوهاج، تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل أخرى مجاورة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج اخطارًا بنشوب حريق دائرة مركز شرطة ساقلتة.

تبين نشوب حريق في الدور الأرضي بمنزل مكون من دورين ملك "محمود. أ"، تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل مجاورة، ونتج عنه احتراق محتويات المنزل بالدور الأرضي وباب شقة الدور الثاني، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.