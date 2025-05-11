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إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد -صور

04:32 م الأحد 11 مايو 2025
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    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (1)
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    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (5)
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    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (3)
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    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (7)
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    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (2)
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    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية (6)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية وسط إقبال كثيف من الطلاب بمقر مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

وشدد الغرباوي، خلال كلمته للطلاب، على أن المدرسة هي المكان الشرعي لتلقي العلم وفيها تتكون شخصية الطلاب بصورة إيجابية من خلال غرس مبادئ الوطنية وقيم الإنسانية في نفوسهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والسلبية.

وأشار إلى أهمية اعتماد الطلاب على أنفسهم في تحصيلهم للعلم بمعاونة المعلمين والكتاب المدرسي الذي يوضع منه أسئلة الامتحان، ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت مقابل العلم الزائف، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وأكد مدير تعليم بورسعيد على أن القوافل التعليمية تنظمها المديرية لخدمة الطلاب ببورسعيد بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدينة بورفؤاد من خلال مقرات مدرستي الخلفاء الإعدادية البنين والشهيد أبو جمرة الصناعية وفقا للجداول المعلنة مسبقًا.

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طاهر الغرباوي الشهادة الإعدادية القوافل التعليمية المجانية
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