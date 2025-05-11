إحالة التيك توكر زين الزين وصديقه إلى المحكمة الاقتصادية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أحالت جهات التحقيق قضية التيك توكر زين الزين وصديقة إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية للنظر في القضية، ومعاقبتهم لاتهام زين الزين بالتشبه بالنساء وبث فيديوهات تخدش الحياء، وارتدائه اكسسوارات وملابس حريمي، ووضع ميكب كامل ونفخ الشفايف .

وكانت جهات التحقيق، جددت حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي، لضبطهم بحوزتهم فيديوهات تخدش الحياء وممارسة الأعمال المنافية للآداب والذوق العام، وارتداء ملابس نساء، وضبطهم بحوزتهم شنطة بداخلها ملابس داخلية حريمي، وجرى إحالتهما للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما، للتأكد من ممارستهما الأعمال المنافية للآداب من عدمه.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن المتهم زين الزين لم يمارس أية أعمال منافية للآداب ، بينما جاء تقرير الطب الشرعي لصديقة بأنه موجب سالب .

وكانت الجهات الأمنية بمدينة دهب، تمكنت من ضبط التيك توكر زين الزين، يرتدي الملابس النسائية وبصحبته 16 من أصدقائه داخل باص سياحي خلال خروجهم من كمين دهب، وعند الاستعلام عن تحقيق الشخصية قدم لهم بطاقة تحمل اسم ذكر وليس سيدة، وبتفتيش الحقائب وجد شنطة بها ملابس نسائية كاملة تخص التيك توكر زين الزين وأحد أصدقائه، وبها علبه مكياج كاملة، وبفحص هاتفيه المحمول وجد فيديوهات على التيك توك وفيديوهات خاصة تخدش الحياء وتحض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، و2 محمول ايفون منهم جهاز ايفون 16 بيروماكس، ومبلغ مالي كبير .

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 809 جنح دهب لسنة 2025، وبعرضهم على جهات التحقيق أنكر التيك توكر زين الزين معرفته بحقائب الملابس الحريمي ، واعترف بعلبة المكياج، والمبالغ المالية والتليفونات المحمولة، مؤكدً أنه خلال عبوره واصدقائه من كمين دهب استوقفهم ضابط الكمين طالبًا تحقيق الشخصية، فقدم له بطاقته ولم يكن يرتدي وقتها ملابس نسائية.

وتبين من التحقيقات، أن مباحث الآداب هي من قامت بمراقبة التيك توكر وأصدقائه، لقيامهم بأفعال مخلة بالآداب ورصدت صفحته على التيك توك، بعد بثه العديد من الفيديوهات وإشارات إباحية يستوجب عقابهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.