ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير مديرية التموين، حملات مكثفة، اليوم الأحد، على المحال التجارية والمطاعم، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل نطاق أحياء الزهور والمناخ، في إطار الجهود المكثفة لحماية المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 460 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية بعدد من المحال التجارية في منطقة الزهور، والتي كانت تُباع على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كما تم ضبط 115 قطعة من الحلوى منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت في دائرة حي المناخ، حيث تبيّن قيام صاحب المحل ببيعها للمستهلكين دون مراعاة لتاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالمخالفات طبقًا للقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.