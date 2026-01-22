محافظ الأقصر يبحث مع سفير الأرجنتين بالقاهرة سبل التعاون المشترك

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، سفير جمهورية الأرجنتين بالقاهرة هولجر فريدريكو مارتينسن، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد سفير الأرجنتين، خلال اللقاء، أهمية الدور المحوري الذي تمثله مصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين مرشحة لمزيد من التوسع في عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

كما أثنى السفير الأرجنتيني على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما يجعل مصر وجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، رحّب محافظ الأقصر بالسفير الأرجنتيني والوفد المرافق، مستعرضًا المقومات والموارد المتنوعة التي تتمتع بها محافظة الأقصر، وما تملكه من فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات.

وأوضح محافظ الأقصر أن المحافظة لم تعد تعتمد على قطاع السياحة فقط، بل شهدت خلال الفترة الأخيرة تنوعًا ملحوظًا في الفرص الاستثمارية، خاصة في مجالات الزراعة وعدد من الصناعات الخفيفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير الأرجنتيني عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها من محافظ الأقصر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر بوجه عام، ومحافظة الأقصر بوجه خاص، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.