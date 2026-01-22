ياسمين عبدالعزيز تتصدر قوائم البحث "جوجل".. تعرف على السبب

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول بعض الصفحات صورًا مفبركة لها، ظهرت خلالها مرتدية "مايوه"، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وردت ياسمين عبد العزيز على هذه الصور، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة، طيب تمام، نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!! كل ده عشان إعلان المسلسل نزل؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا إيه؟".

وأضافت: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز طرحت من يومين البوستر الرسمي لمسلسل "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتدور أحداث مسلسل "وننسى اللي كان" في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

