إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً يفيد انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية بلنصورة، بمركز أبوقرقاص.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، مقيمين جميعاً بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على الميكروباص.