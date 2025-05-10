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السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عمارة بشبرا الخيمة

05:27 م السبت 10 مايو 2025

حريق - ارشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق مخلفات أعلى سطح عمارة بمساكن بهتيم حي شرق شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق مخلفات أعلى سطح عمارة بمساكن بهتيم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أوضحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق مخلفات كانت موجودة أعلى سطح العمارة.

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السيطرة على حريق قوات الحماية المدنية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية شبرا الخيمة
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