سر غياب محافظ بورسعيد عن زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تغيب اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظة، لتفقد عدد من المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد.

وكشف مصدر مطلع بديوان عام المحافظة، أن سبب غياب محافظ بورسعيد عن الزيارة يرجع إلى تواجده في العاصمة السعودية الرياض لحضور منتدى حوار المدن العربية الأوروبية، بمشاركة محافظات بورسعيد والجيزة وأسوان والقليوبية ودمياط.

وتحتضن الرياض النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية، خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، في فعالية تنظمها أمانة منطقة الرياض تحت شعار "شراكات المدن لمستقبل أفضل"، بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية.

ويُعد المنتدى منصة فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز دبلوماسية المدن، وتوسيع الشراكات الحضرية بين العالمين العربي والأوروبي، عبر جدول أعمال غني يتناول قضايا رئيسة في الإدارة المحلية، والتخطيط الحضري، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، والمالية.