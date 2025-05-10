محافظ الإسماعيلية: توريد 26 ألف طن قمح محلي حتى الآن لموسم 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع الكميات المُوردة من القمح المحلي لموسم 2025، حيث بلغت حتى الآن 26 ألفًا و431 طنًا و78 كجم، مؤكدًا استمرار الجهود اليومية لمتابعة أعمال التوريد وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين.



وأوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه يتم استلام الأقماح من خلال منظومة منظمة وتحت إشراف مباشر من المحافظ، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين لمتابعة مراكز التوريد وحل أي معوقات قد تظهر خلال عمليات الاستلام.



وأضافت أن إجمالي ما تم توريده بلغ 1,197 طنًا و300 كجم، إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية، إلى جانب مركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.



فيما أشار الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أن الكمية المستهدفة هذا الموسم تصل إلى 40 ألفًا و594 طنًا و800 كجم، من إجمالي المساحة المنزرعة التي بلغت 33 ألفًا و829 فدانًا. كما بيّن أن الإسماعيلية تضم 26 حقلًا إرشاديًا، وتم توفير تقاوي مجانية من أجود الأصناف للمزارعين، تشمل: مصر 4، سدس 14، سدس 15، وجيزة 171.



وأكد المحافظ على أهمية الاستمرار في تقديم كل سبل الدعم للمزارعين، وتسهيل عملية التوريد لضمان تحقيق المستهدف، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمنافذ لمنع تداول القمح خارج الإطار القانوني، ومصادرة أي كميات مخالفة.



كما وجه اللواء أكرم جلال رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا لمتابعة توريد القمح، بضرورة الالتزام التام بضوابط وزارة التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولة تلاعب.



يُذكر أن المحافظ كان قد أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التوريد برئاسته، وتضم ممثلين عن جميع الجهات التنفيذية والرقابية المعنية، لضمان متابعة دقيقة وفعالة للعملية.



كما أقرّ وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم استلام القمح المحلي لهذا الموسم، فيما صدّق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين، ليصبح سعر توريد الأردب 2200 جنيه لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا للدرجة الثانية (23 قيراط)، و2100 جنيه للدرجة الثالثة (22.5 قيراط)، شريطة أن تكون الحبوب خالية من الإصابة والشوائب.













