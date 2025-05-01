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ألسنة اللهب تتصاعد.. حريق هائل بمقر التعاون الزراعي في بني سويف -صور

03:09 م الخميس 01 مايو 2025
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  • عرض 3 صورة
    حريق هائل بمقر التعاون الزراعي في بني سويف
  • عرض 3 صورة
    حريق هائل بمقر التعاون الزراعي في بني سويف
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بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في مقر إداري تابع لإدارة التعاون الزراعي، بشارع الروضة وسط مدينة بني سويف، اليوم الخميس، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة، في شقة تحتوي على مكاتب إدارية تابعة لإدارة التعاون الزراعي، بشارع الروضة.

انتقلت سيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، و جرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق في الواقعة.

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حريق هائل بمقر التعاون الزراعي مقر التعاون الزراعي ببني سويف مديرية أمن بني سويف
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