بالصورـ محافظ أسيوط يشارك عمال المحافظة فرحتهم بعيد العمال من حقول القمح

أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، عمال المحافظة فرحتهم بعيد العمال، مؤكدًا تقديره لدورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة حصاد محصول القمح بحقل مزرعة بني سند التابعة للمحافظة بمركز منفلوط، بمساحة 40 فدانًا والمزروع بصنف جيزة 171.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبدالله أبوالنجا، مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج، والمهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

أكد محافظ أسيوط أن العامل المصري يمثل قلب الوطن النابض والعصب الحقيقي لعملية التنمية، موجهًا تحية تقدير لكل يد تعمل وكل من يستيقظ مبكرًا من أجل لقمة عيش كريمة، ويؤدي عمله بضمير وإخلاص لصناعة مستقبل وطنه. كما قدم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل والمستمر للعمال في مختلف القطاعات، وحرصه الدائم على تحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن لهم الحماية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس أهمية دور العمال في تحقيق التنمية الشاملة.

أشاد المحافظ بجهود العمال والمزارعين في تحقيق موسم حصاد ناجح، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية. وأشار إلى أن المحافظة شهدت هذا العام توسعًا كبيرًا في المساحة المزروعة بالقمح، حيث تم زراعة ما يقرب من 188 ألف فدان، مع تجهيز أكثر من 28 مركز تجميع لاستلام المحصول.

أكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم المستحقات المالية خلال 48 ساعة على الأكثر من توريد المحصول. وشدد على أهمية توريد القمح للصوامع والشون الحكومية، محذرًا من بيعه للتجار لاستخدامه كعلف للحيوانات، ومؤكدًا أن ملف القمح يمثل أمنًا قوميًّا.

وفي ختام جولته، قدم المحافظ التهنئة للعمال والمزارعين بمناسبة عيد العمال، معربًا عن تقديره لجهودهم في خدمة الوطن، ومؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها لهم لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات.