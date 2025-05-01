تنفيذ 10 حقول إرشادية لزراعة عباد الشمس الزيتي بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

نفذ مركز بحوث الصحراء 10 حقول إرشادية لزراعة عباد الشمس الزيتي بمحافظة جنوب سيناء، ضمن أنشطة البرنامج البحثي "الحملة الإرشادية لتدعيم النظم الغذائية المستدامة من الزيوت النباتية"، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية، وتحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وجرى تنفيذ الحقول الإرشادية تحت إشراف شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز، تنفيذًا لتكليفات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بدعم البرامج البحثية لتعزيز كفاءة البحوث العلمية وتنمية المجتمعات الصحراوية.

وقالت الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الاقتصاد الزراعي والباحث الرئيسي للبرنامج، إن الحقول الإرشادية نُفذت في قرى الوادي وسهل القاع بمدينة الطور، بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي، والإدارة الزراعية بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، بقيادة المهندس سعد عامر وكيل الوزارة، ومركز الزراعة التعاقدية برئاسة الدكتورة هدى رجب، وفريق العمل الدكتور محمود وهبه والدكتور خميس مراد.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد الزراعي والباحث الرئيسي للبرنامج، أنه جرى تنظيم دورة تدريبية بعنوان "بناء القدرات المعرفية للمزارعين نحو التعاقد على محصول عباد الشمس الزيتي بطور سيناء"، تناولت دور مركز بحوث الصحراء في إعداد الحملات الإرشادية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وأهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لسد الفجوة الغذائية في إنتاج زيت الطعام، والتي تصل إلى نحو 95%.

وأشارت إلى أنه لأول مرة يجري إدخال أصناف زيتية من محصول عباد الشمس في سيناء، مؤكدة أن المركز قدم البذور للمزارعين مجانًا.