جيران وأصدقاء زيزو في المنيا: هنشجعه في أي مكان - فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

أجرى مصراوي بثًا مباشرًا، مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من أصدقاء وجيران اللاعب أحمد سيد زيزو، ووالده، في منطقة أرض المولد بحي جنوب مدينة المنيا.

وأكد جيران وأصدقاء اللاعب الذين تربطهم علاقة قوية بوالده، أنه وقّع بالفعل للنادي الأهلي منذ شهر مارس الماضي، فيما أبدى لهم والده الاستياء من مجلس إدارة نادي الزمالك وعدم تقديرهم لنجله وطول المفاوضات دون جدوى.

وأشار أهالي منطقة زيزو إلى أنه لاعب ملتزم منذ الصغر ويعشق كرة القدم، حتى أنه في إجازته لا يجلس في المنزل لكنه يواصل التدريب، وأن والده الكابتن مصطفى سيد حقق فيه ما كان يحلم به في شبابه، ومن حقه كلاعب أن يلعب في أي ناد يحقق طموحاته، وهذا هو وقت التعامل باحترافية.

واختتم جيران زيزو حديثهم بأنهم سيشجعونه في أي نادٍ يلعب فيه سواء داخل مصر أو خارجه، وأن غضب الكثير من أبناء الزمالك تجاهه هو أمر طبيعي بسبب تعلقهم به وقوة اللاعب في الملعب طوال سنوات وحبهم له، رافضين المشاهد التي ظهرت اليوم لإزالة لافتاته من داخل ملعب الزمالك ودهسها من قبل بعض العمال.