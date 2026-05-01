أعلنت هيئة البريد المصري عن تشغيل عدداً من مكاتب البريد بمختلف مراكز محافظة المنيا ، يوم الجمعة والسبت، لاستمرار تقديم الخدمات وتسهيلاً على المواطنين.

وضمت قائمة مكاتب البريد التي ستعمل اليوم الجمعة 1 مايو نحو 36 مكتباً، موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأكدت الهيئة أن قرار التشغيل يأتي لخدمة كبار السن وأصحاب المعاشات، لضمان تقديم خدمات متكاملة لهم وبعيداً عن زحام أيام منتصف الأسبوع.

خريطة العمل يوم الجمعة (1 مايو 2026)

شملت القائمة المخصصة للعمل يوم الجمعة مجموعة واسعة من المكاتب الرئيسية والفرعية، ومن أبرزها:

المنيا الرئيسي، ملوي رابع، الحسايبة، وطه حسين.

مكاتب مراكز العدوة، ديرمواس، سمالوط، ومطاي.

مكاتب القرى والمناطق الحيوية مثل: صفت أبو جرج، طحا الأعمدة، منشأة النصر، والبرشا.

خريطة العمل يوم السبت (2 مايو 2026)

تستمر الخدمة يوم السبت بفتح قائمة إضافية من المكاتب لضمان تغطية جغرافية شاملة للمحافظة، وتضم:

قطاع المنيا وملوي: المنيا فرعي، ملوي، ديرمواس، تونة الجبل، ومعصرة ملوي.

قطاع شمال المحافظة: مغاغة، بني مزار فرعي، العدوة، وملاطية.

قطاع القرى والمراكز: بني خالد، دلجا، صفت الغربية، دير البرشا، والحسايبة.

التزام بالخدمة المجتمعية

وأكدت مصادر بالبريد المصري أن اختيار هذه المكاتب تم بعناية لتغطي كافة مراكز وقرى المحافظة، مشيرة إلى أن المكاتب ستعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمات المالية وصرف المعاشات للمستحقين، مع توفير كافة سبل الراحة لكبار السن المترددين على تلك المقار.





