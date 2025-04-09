مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس الأركان البحرية اليوناني (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:



استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء؛ الفريق بحري ديميتريوس كاتاراس، رئيس هيئة الأركان العامة للبحرية اليونانية، برفقة وفد رفيع المستوى في زيارة تهدف إلى التعرف على دور المكتبة كمنارة للثقافة والفكر في مصر والعالم العربي.

كان في استقبال الوفد السيدة هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، حيث رافقتهم في جولة شاملة للتعرف على مختلف قطاعات المكتبة. وفي إطار الزيارة، قدمت الرافعي للفريق كاتاراس نسخًا من كتابي "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية" و"أكثر من مجرد مكتبة".

وشملت الجولة زيارة قاعة الاطلاع الرئيسية واستكشاف المشروعات الرقمية الحديثة والموارد المعرفية التي تقدمها المكتبة.

كما زار الوفد عددًا من المعارض والمتاحف البارزة داخل المكتبة، منها متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالإضافة إلى حضور عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي ختام زيارته، عبر الفريق كاتاراس عن إعجابه الشديد بالإرث الثقافي والتاريخي الذي تحمله مكتبة الإسكندرية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه في نشر المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي. كما أكد على مكانة المكتبة الدولية في بناء جسور التواصل بين الحضارات المختلفة.