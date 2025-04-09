باستثمارات 58 مليون دولار.. وضع حجر أساس مشروعين بالمنطقة الاقتصادية في السخنة

السويس- حسام الدين أحمد:

شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، وضع حجر أساس لمشروعين جديدين داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر"، بمنطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 58 مليون دولار.

ويجري تنفيذ المشروعين على مساحة إجمالية قدرها 81 ألف متر مربع، وبما يوفر ما يقرب من 450 فرصة عمل، وذلك بحضور تجاو ليو تشينغ، الوزير المفوّض التجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، وي جين تشين المدير العام لشركة تيدا، والقيادات التنفيذية بالهيئة، وقيادات المطور الصناعي "تيدا-مصر"، وممثلي شركات المشروعين.

وأجريت مراسم وضع حجر أساس شركة "كاكس للاستثمار – Kaks investment" بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية، تشمل تصنيع المكونات، وخدمات التخزين الجمركي، وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يعزز تعميق تصنيع المكون المحلى لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر.

وينفذ ذلك المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، ويوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026، حيث يُعد من أحد المشروعات التي تسعى الهيئة لتوطينها ضمن خطة القطاعات المستهدفة.

كما شهد وليد جمال الدين ومحافظ السويس مراسم وضع حجر أساس مشروع "داخوي للجلوكوز وطيبة للنشا " بغرض إنشاء مصنع لإنتاج النشا المعدل والبروتين النباتي، وذلك على مساحة 41 ألف متر بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُقام على مرحلتين، بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليون دولار للمرحلة الأولى.

ويستهدف المشروع سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج بروتين نباتي بطاقة إنتاجية من 3000 إلى 5000 طن سنويًا، كما يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

وأوضح وليد جمال الدين أن المشروعين يمثلان حلقة جديدة في سلسلة التعاون البنّاء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تشهد نشاطًا ملحوظًا من حيث عدد المصانع التي يتم إنشائها نتيجة لجهود ترويجية متواصلة على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى التعاون الجاد مع شركاء النجاح من المطورين الصناعيين لخلق بيئة استثمارية جاذبة ولتنمية القطاع الصناعي في مصر.

وأضاف أن مشروع "داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا" يُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، وهو ما تعمل عليه المنطقة الاقتصادية بشكل مستمر من خلال دعمها لمشروعات الصناعات التكميلية والوسيطة التي تحقق القيمة المضافة وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.