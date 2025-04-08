السجن 5 سنوات لشاب ابتز فتاة عبر "واتساب" في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وبحضور السيد محمد الحسيني وكيل النيابة، بمعاقبة شاب بالسجن 5 سنوات بتهمة تهديد وابتزاز فتاة عبر تطبيق "واتساب"، في دائرة مركز شرطة قنا.

تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغاً من "ب. ع. ر"، 28 عامًا، ربة منزل، تُفيد فيه بأنها تعرضت للتهديد من "محمد. أ. ع. أ"، 28 عامًا، مقيم في دائرة مركز شرطة قنا، الذي هددها بنشر صور خادشة لها عبر "واتساب"، إذا لم تدفع له مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم ابتز الضحية عبر تطبيق "واتساب" مهددًا بنشر صور خادشة لها في حال عدم دفع المبلغ المطلوب. تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، حيث تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.