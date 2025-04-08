"تعالي وديني لأبوكي".. تأييد الحكم على المتهم بهتك عرض طفلة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بقبول استئناف عامل متهم بهتك عرض طفلة شكلا، ورفضه موضوعًا بتأييد حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 أعوام، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالمغني حسن، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور أحمد السعدني، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2770 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وشهدت الجلسة مواجهة بين الطفلة المجني عليها والمتهم والذي تبين أنه ابن عم والدها وأكدت أنه هتك عرضها من خلال استدراجه إياها عندما تقابل معها خلال توصيلها شقيقها الأصغر للدرس، فطلب منها توصيله لأبيها لأن بحوزته على بعض الأشياء خاصة بتسليمها له.

كان المستشار منير صالح المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال المدعو "ع.ا.ب"، 28 عامًا، ويقيم بمركز سيدي سالم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 12 أغسطس 2024 بدائرة مركز شرطة سيدي سالم خطف بطريق التحايل طفلة عمرها 12 عامًا.

وتبين من أوراق القضية أنه أوهم الطفلة بوجود محتويات تخص والدها وتمكن من التأثير عليها ، وتوجه بها لمسكنه فهتك عرضها.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، أصدرت حكمها بجلسة 17 نوفمبر 2024 بالسجن المشدد 10 أعوام عما أسند إليه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.