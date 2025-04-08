في انتظار السيسي وماكرون.. الآلاف يهتفون لفلسطين أمام مطار العريش- فيديو وصور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

احتشد آلاف المواطنين صباح اليوم الثلاثاء، أمام مطار العريش الدولي، في انتظار وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث علت الهتافات المؤيدة للقضية الفلسطينية، في أجواء حماسية تعكس الدعم الشعبي الكبير لما يشهده قطاع غزة من أحداث.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتؤكد على الموقف الشعبي الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية.

وجاءت هذه الحشود بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيسين إلى مدينة العريش، ضمن تحركات دبلوماسية وإنسانية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأكد عدد من المواطنين المشاركين في التجمّع أن وقوفهم اليوم ليس مجرد انتظار لزيارة رسمية، بل رسالة واضحة إلى العالم بأن مصر، شعبًا وقيادة، تقف دومًا في صف الحق الفلسطيني، وترفض كل أشكال العدوان والتهجير.

وشددوا على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في تحركاته الخارجية، ودوره المحوري في حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على استقرار المنطقة، وقيادة الجهود العربية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية.

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