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مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب "ربع نقل" على طريق "قفط - القصير"

10:48 ص الإثنين 07 أبريل 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع في قرية الفواخير على طريق قفط - القصير، جنوبي محافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بناءً على بلاغ ورد من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قفط - القصير.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص، بينما يجري نقل المصابين الاثنين إلى مستشفى قفط لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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