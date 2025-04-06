غيوم وأجواء حارة.. عاصفة ترابية قوية تضرب محافظة المنيا -صور

المنيا - جمال محمد:

اجتاحت محافظة المنيا، ظهر اليوم الأحد، عاصفة ترابية قوية، سرعان ما عمت كافة مراكز ومدن المحافظة.

يأتي هبوب العاصفة الترابية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى انتشار الغيوم التي حجبت أشعة الشمس بشكل كامل منذ ساعات الصباح الأولى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق عن توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار على مستوى الجمهورية. وقد سجلت درجات الحرارة في محافظة المنيا اليوم 36 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

كما أوضحت الهيئة في تقريرها أنه يسود طقس حار خلال ساعات النهار، مع نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد. وقد يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لتجنب استنشاق الأتربة والرمال. كما حذرت المواطنين من الوقوف تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة تحسبًا لأي طارئ نتيجة قوة الرياح.