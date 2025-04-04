لماذا أدخل ذراعه في القفص؟ .. فيديو جديد يوثق لحظة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا

محافظات - مصراوي:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو جديد يوثق لحظة هجوم نمر مفترس على عامل بسيرك في مدينة طنطا خلال أيام عيد الفطر، وذلك بعد تضارب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين إدارة السيرك والعامل المصاب حول ملابسات الحادث.

يأتي انتشار الفيديو بعد أن كشفت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وصاحبة السيرك، عن روايتها للحادث في مقطع فيديو نشرته، حيث أشارت إلى أن المدرب المساعد، محمد البسطويسي، هو من أدخل يده إلى قفص النمر أثناء العرض، مما أدى إلى هجوم الحيوان وإصابته ببتر في ذراعه.

وأكدت كوتة أن المدربين سيطروا على الحيوانات ولم يتعرض الجمهور لأي خطر، مشيرة إلى نقل النمر إلى القاهرة لتأهيله وإنهاء عمل السيرك بطنطا طواعية.

في المقابل، ظهر العامل المصاب، محمد البسطويسي، في تصريحات مؤثرة من مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا بعد بتر ذراعه الأيسر، نافيًا رواية مدربة الأسود.

وأكد البسطويسي أنه كان خارج القفص ويقوم بعمله المعتاد في ربط الحيوانات وتأمينها أثناء العرض، عندما انقض عليه النمر بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن الحيوان كان "جائعًا ومسعورًا" وأن محاولاته للإفلات باءت بالفشل لولا تدخل عامل آخر.

وفي سياق الرد على تصريحات العامل المصاب، نشر شقيق أنوسة كوتة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، دافع فيه عن شقيقته واتهم العامل بالإدلاء بمعلومات مغلوطة.

ووصف شقيق المدربة تصريحات العامل حول عدم إطعام الحيوانات منذ حوالي 25 يومًا بـ "الافتراء"، وتساءل بسخرية عن سبب عدم مهاجمة الحيوانات للعامل الذي كان خارج القفص أو المدربة التي كانت بداخله لو صح هذا الادعاء.

كما شكك شقيق أنوسة في خبرة العامل التي ذكر أنها تمتد لعشر سنوات في التعامل مع الحيوانات المفترسة، مستشهدًا بمشروع عقاري يمتلكه العامل وتربي فيه كلابًا مفترسة، معتبرًا أن التعامل مع الكلاب يختلف عن التعامل مع النمور. وأضاف أن العامل لم يمض سوى يومين في السيرك قبل وقوع الحادث.

وأكد شقيق أنوسة أن شقيقته بذلت قصارى جهدها لإنقاذ العامل بعد الحادث، مشيرًا إلى أنها سارعت بنقله إلى المستشفى بملابس العمل وظلت معه لمدة ثماني ساعات، وألمح إلى إمكانية تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في السيرك والمستشفى لإظهار الحقيقة قبل وأثناء وبعد وقوع الحادث.

فى السياق ذاته، كشف تقرير اللجنة الفنية التي شكلها محافظ الغربية لمراجعة إجراءات الأمان بالسيرك عن نتائج أولية، حيث نفت صحة ادعاءات العامل حول عدم تغذية الحيوانات بشكل منتظم، مؤكدة أن المعاينة أثبتت حصولها على وجبات يومية متكاملة وأن جميع الحيوانات محصنة وتحمل التراخيص اللازمة.

من جهتها، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل أنوسة كوتة بضمان محل إقامتها بعد الاستماع إلى أقوالها، وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

كما قام محافظ الغربية بزيارة المصاب في المستشفى ووجه بتقديم الدعم المالي وتوفير وظيفة له.

وأكد الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، أن الإصابات البالغة والتهتك الشديد في ذراع العامل استدعت بترها من فوق الكوع بعد فشل محاولات إنقاذها، مشيرًا إلى أن حالة المريض مستقرة وتخضع للمتابعة.

وفي ظل تباين الروايات وظهور الفيديو الجديد، يبقى التحقيق الكامل من قبل الجهات المختصة هو الفيصل في كشف تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات، بينما يستمر الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة ما جرى داخل سيرك طنطا، وقد أعلن محامي المصاب عن نيته إقامة دعوى قضائية لإثبات التقصير والحصول على حقوق الضحية.

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