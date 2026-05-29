أكدت الدكتورة علا شوقي أحمد، عميد المعهد القومي للتغذية، الأهمية البالغة لتنظيم مكونات الوجبات اليومية للإنسان لضمان سلامة وظائفه الحيوية ووقايته من الأمراض، مشيرة إلى أن "الطبق الصحي" المتكامل يجب أن يُقسم بعناية بين البروتينات، النشويات، والخضروات والفاكهة.

وأوضحت د. علا شوقي، في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الجسم يحتاج بشكل أساسي إلى البروتين الحيواني لإمداده بالأحماض الأمينية الأساسية التي لا يمكن للجسم تصنيعها داخليًا، مؤكدة أنها ضرورية لتسيير كافة الوظائف الحيوية.

عميد المعهد القومي للتغذية تكشف أهمية النشويات والكربوهيدرات

أشارت عميد المعهد، إلى أن النشويات والكربوهيدرات تمثل نحو 65% (ما يعادل ثلثي الاحتياج اليومي للغذاء)، لافتة إلى أن الجلوكوز المستمد منها يعد "الغذاء الوحيد للعقل" والمحرك الأساسي لحركة الإنسان.

ونصحت بنصيب الأسد من هذه النشويات (بمعدل الثلثين) لصالح "النشويات المعقدة" مثل القمح، والذرة، والشعير، والشوفان، والحبوب الكاملة، نظرًا لأنها تأخذ وقتًا في الهضم ولا ترفع مستوى سكر الدم بشكل مفاجئ.

وفي المقابل، دعت إلى تقنين استهلاك "النشويات البسيطة" كالسكريات ومنتجات الدقيق الأبيض والمخبوزات لتشكل ثلث الاحتياج النشوي فقط.

واختتمت د. علا شوقي، حديثها بالتركيز على المكون الأهم والذي يجب أن يشغل "نصف الطبق الصحي" في وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وهو الخضروات والفواكه.

ووصفتها بـ"أغذية الوقاية" لدورها الحاسم في رفع المناعة وحماية الجسم من الأمراض المختلفة، نظراً لغناها بالفيتامينات، والأملاح المعدنية، والألياف الضرورية لتنظيم حركة الجهاز الهضمي.