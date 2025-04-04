الإسماعيلية تستضيف بطولة الجمهورية للتجديف

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

يستعد الاتحاد المصري للتجديف لتنظيم بطولة الجمهورية للتجديف بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل، بمشاركة كبيرة من أندية التجديف من مختلف أنحاء الجمهورية، ولجميع الفئات العمرية من الجنسين، وتُعد البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية التي تجمع نخبة اللاعبين على مستوى مصر.

تشمل منافسات البطولة سباقات في مختلف أنواع القوارب، منها الفردي، الزوجي، الرباعي، والثماني. وتكتسب البطولة أهمية إضافية لطلاب الثانوية العامة المشاركين، حيث تمنحهم درجات التفوق والحافز الرياضي طبقًا للضوابط الرسمية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن سعادته بإقامة البطولة في الإسماعيلية، مؤكدًا: “نفخر بتنظيم هذه البطولة في مدينة عزيزة مثل الإسماعيلية، ونتطلع إلى منافسات قوية ومستوى فني يعكس تطور رياضة التجديف في مصر، فهي محطة أساسية نحو المنافسات الدولية.”

من جانبه، شدد القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد، على أهمية الحدث قائلًا: “بطولة الجمهورية تمثل فرصة كبيرة للاعبين لإثبات قدراتهم الفنية والاستعداد للمنافسات القادمة. ونثمّن جهود جميع الأندية المشاركة، وكذلك لجنة الحكام لضمان سير البطولة بأعلى درجات الاحترافية.”

ويتولى الكابتن أحمد حلمي غريب، رئيس لجنة الحكام، الإشراف على طاقم التحكيم الذي يدير البطولة وفقًا للمعايير الدولية. كما يشرف على البطولة من الناحية التنظيمية الكابتن أحمد حلمي بصفته مدير البطولة، تحت إشراف كامل من الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، وبالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، وجميع العاملين بالاتحاد.

وتأتي هذه البطولة في إطار دعم ونشر رياضة التجديف، وتُعد بمثابة احتفالية رياضية تُعزز من روح التنافس وتوسع قاعدة الممارسين على مستوى الجمهورية.