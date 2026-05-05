حصل مصراوي على بيانات مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بطريق القنطرة غرب بورسعيد الذي أسفر عن إصابة 17 شخصًَا، تراوحت إصاباتهم بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيي أبو خليفة والقنطرة غرب المركزي لتلقي العلاج اللازم، مع متابعة حالتهم الصحية أولًا بأول من قبل الفرق الطبية.

تفاصيل الحادث وموقعه

وقع الحادث في نطاق طريق القنطرة غرب – بورسعيد، حيث اصطدم الأتوبيس بسيارة ملاكي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الركاب، وسط تحرك فوري من الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث.

استجابة عاجلة من سيارات الإسعاف

دفعت هيئة الإسعاف بـ15 سيارة إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة، مع التأكيد على استقرار الحالات بشكل مبدئي.

نقل المصابين إلى المستشفيات

تم توزيع المصابين على مستشفيي أبو خليفة والقنطرة غرب المركزي، حيث استقبل الأول 7 حالات، بينما استقبل الثاني 10 حالات، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم

كشفت البيانات عن أسماء المصابين، حيث أصيب محمد السيد رضوان ربيع (20 عامًا – أبو خليفة) بكدمات بالجسم، كما أصيب محمد حسن سويلم سلامة (22 عامًا – أبو خليفة) بكدمات مماثلة، وأصيب فرح محمود إسماعيل محمود (21 عامًا – القنطرة غرب) بكسور وسحجات، إلى جانب عبد المنعم فرج عبد المنعم (22 عامًا – القنطرة غرب) ومحمد فرج عبد المنعم (23 عامًا – القنطرة غرب) بإصابات متفرقة.

كما شملت قائمة المصابين أحمد عبد الرازق رضوان (40 عامًا – أبو خليفة) بكدمة شديدة بالركبة اليسرى، ومحمد سامي عايد (21 عامًا – نمرة 5) بكدمات، ومحمد محسن خليل (22 عامًا – نمرة 4) باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس.

وأصيب أيضًا أحمد محمد عبد الحميد (30 عامًا – أبو خليفة) بكسر بالساق اليسرى وسحجات بالوجه والرأس، ومحمد مغربي عبد الرحمن (45 عامًا – أبو خليفة) باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، إلى جانب أحمد سامي السيد محمد (22 عامًا – أبو خليفة) باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمود إبراهيم راشد (24 عامًا – أبو خليفة) بكدمة بالركبة اليمنى.

كما تضمنت القائمة نسمة علي السيد أحمد (26 عامًا – القنطرة غرب) بكدمات، وفتحية هاشم محمود (21 عامًا – أبو خليفة)، ومحمود السيد محمود (25 عامًا – أبو خليفة)، ومحمد أحمد السيد (21 عامًا – أبو خليفة)، وإبراهيم سماح إبراهيم أبو زيد (25 عامًا – أبو خليفة)، وجميعهم يعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرك أمني ومروري

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، ورفع آثار التصادم من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تأثرت بشكل مؤقت نتيجة الحادث.

