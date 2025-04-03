محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق أبو زعبل -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى موقع حريق اندلع في قطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل فى الخانكة تحتوي على هيش وبوص.

رافق المحافظ، اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تلقت غرفة عمليات القليوبية، بلاغا يفيد اندلاع حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل، وانتقلت والأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على أسبابه.