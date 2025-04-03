تضامن سوهاج تقدم مساعدات عاجلة لأسرة منزل نزلة الدقيشية المنهار -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، عن تقديم مساعدات عاجلة لأسرة منزل قرية نزلة الدقيشية بجهينة شمالي محافظة سوهاج، ملك المواطن أحمد علي أحمد، والذي انهار، ليلة عيد الفطر المبارك، والذي يقيم به عامل وزوجته و6 أبنائه، حيث قامت إدارة التضامن الاجتماعي بجهينة بصرف ثلاث بطاطين للأسرة، وصرف بون غذاء بمبلغ 500 جنيه مواد غذائية لأفراد الأسرة.

كما تم توجيه صاحب المنزل إلى مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز جهينة لعمل بحث اجتماعي موجه إلى مؤسسة حياة كريمة لمساعدته في إعادة بناء منزله، كما تم توجيه صاحب المنزل لعدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في هذا الشأن.

كما تم توجيه المواطن صاحب المنزل المنهار إلى مركز شرطة جهينة لعمل محضر شرطة ثم إحالته للنيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت قرية نزة الدقيشية دائرة مركز شرطة جهينة انهيار منزل من طابقين مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالجريد وجذوع النخيل، ملك "أحمد. ع" 40 عامًا عامل، مأهول بالسكان ويقيم فيه 8 أفراد، ولم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بثًا مباشرًا بعنوان "عايشين في العراء.. القدر ينقذ 8 أفراد انهار منزلهم ليلة عيد الفطر بسوهاج".