حريق هائل بالمنصورة.. النيران تلتهم أشجار نخيل بمحيط البنك الزراعي وتصل إلى حديقة الطفل

الدقهلية- رامي محمود:

نشب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل والغاب والنجيلة المجاورة لفرع البنك الزراعي بشارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وكذلك خيمة بحديقة الطفل المجاورة للحريق بعد انتقال النيران عبر الأشجار، مما تسبب فى إصابة أحد العاملين بحي شرق المنصورة بحالة اختناق وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج والسيطرة على الحريق واخماده.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من بعض الأهالي بنشوب حريق بأشجار النخيل المحيطة بالبنك الزراعي فرع شارع الجيش بمدينة المنصورة وانتقال النيران لخيمة حديقة الطفل المواجهة للحريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ بالفحص تبين اندلاع الحريق فى عدد من أشجار النخيل، وكذلك النجيلة المحيط بالبنك ونتج عن تطاير النيران انتقالها لخيمة حديقة الطفل فى الجهة المقابلة للشارع وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها.

ونتج عن الحادث إصابة أحد العاملين بمتابعة حي شرق المنصورة بحالة اختناق وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.