ضربة أمنية في جنوب سيناء.. ضبط 58 كيلو مخدرات بحوزة 5 تجار

جنوب سيناء – رضا السيد:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط 5 عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار في المواد المخدرة، بحوزتهم نحو 34 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و24 كيلو لمخدر الهيدرو، بإجمالي 58 كيلو لمخدر الحشيش والهيدرو، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

حيث جرى ضبط سيدتين بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهما 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة طور سيناء، وبحوزته 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما جرى ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع، وبحوزته 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة طور سيناء، وبحوزته 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش.