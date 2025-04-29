تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات غدًا في القليوبية بسبب العاصفة الترابية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع مدارس المحافظة، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس غير مستقر.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، أن الإجازة تشمل الطلاب والمعلمين والعاملين الإداريين، كما تقرر تأجيل الامتحانات المقررة ليوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو 2025.

يأتي القرار تماشيًا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم، حيث أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارًا مماثلًا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الجمهورية لنفس السبب.