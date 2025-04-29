غلق 3 منشآت صحية وضبط وإعدام 2 طن أغذية ومشروبات بمدينة دهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب، للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين وزائري المدينة.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى خلال الحملة المرور على 45 منشأة متنوعة، وأسفرت الحملة عن تحرير 138 محضرًا متنوعًا، وضبط وإعدام أكثر من 2 طن أغذية ومشروبات غير صالحة للاستخدام الآدمي، والتوصية بغلق 3 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير 40 محضر عدم نظافة، و88 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 10 محاضر ضبط وإعدام كمية من الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية، بواقع ضبط 1107 كيلو أغذية و 360 لتر بهما تغير في الخواص الطبيعية، وإعدام 444 كيلو أغذية و 142 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك ويجري عرضها للجمهور.

وأكد على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان تقديم غذاء أمن صحي لكافة المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.