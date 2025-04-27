مصرع طفلة وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط حائط في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، في سقوط حائط من الطابق الثاني في منزل بقرية باويط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوصول جثة الطفلة "حنين.م.ر"، البالغة من العمر عامًا ونصف، إلى مستشفى ديروط المركزي، بالإضافة إلى إصابة "معتز.م.ر"، البالغ من العمر عامين، و"رنا.م.ر"، البالغة من العمر 8 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، نتيجة سقوط جدار عليهم.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى مستشفى ديروط المركزي، حيث تبين من المعاينة الأولية والفحص وفاة الطفلة "حنين" عقب وصولها إلى المستشفى، وتم وضع جثتها في المشرحة تحت تصرف النيابة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.