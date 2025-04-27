أم تقتل طفلها وتعذب ابنتها بوحشية فى الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

اهتزت عزبة الجمال التابعة لقرية ميت رومي بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية على وقع جريمة بشعة، حيث أقدمت أم ثلاثينية على إنهاء حياة نجلها الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، وأصابت ابنتها الأخرى البالغة من العمر سبع سنوات بجروح خطيرة، وذلك إثر وصلة تعذيب وحشية، فيما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من القبض على الأم المتهمة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول الطفل "محمد سامح السيد" (4 سنوات) جثة هامدة، وشقيقته "زينب" (7 سنوات) مصابة بكدمات وجروح متفرقة في الوجه والجسم، وذلك بادعاء تعرضهما للضرب.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات الأولية أن والدة الطفلين، وتدعى "د.ا م" (34 عامًا)، هي مرتكبة الواقعة، حيث اعتدت على طفليها بالضرب المبرح وسط صرخاتهما، مما أدى إلى وفاة الابن وإصابة الابنة بجروح وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها.

وجرى إيداع جثمان الطفل المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل الابنة المصابة إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهمة، وخلال مواجهتها بالتحقيقات، أقرت واعترفت بارتكاب الواقعة، مبررة فعلتها بمرورها بأزمة نفسية حادة، نافية تعمدها إلحاق الأذى بطفليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداع جثمان الطفل المتوفى في مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.