ضبط 97 ألف مخالفة مرورية و57 متعاطيًا للمخدرات في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:47 ص 02/04/2026

مخالفات مرورية

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، نتائج حملاتها المرورية المكبرة التي استهدفت فرض الانضباط بكافة الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.

97 ألف مخالفة في يوم واحد

أثمرت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط 97,164 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى الكشف عن عشرات السائقين المتعاطين للمخدرات، وذلك لضمان حماية المواطنين من حوادث السير المروعة بجميع المحافظات بفعالية تامة بانتظام قانونيًا لردع المتهورين وضمان سلامة الأرواح.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الحصيلة تضمنت تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون تراخيص، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وهي كلها مخالفة مرورية تمثل خطرًا داهمًا على قائدي المركبات. علاوة على ذلك، فحص رجال المرور 1305 سائقين، حيث تبين إيجابية 51 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم لمنع استمرار قيادتهم تحت تأثير الكيف بجميع المحاور بصفة دورية ومنظمة.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بـ الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 677 مخالفة متنوعة تخص شروط التراخيص والأمن والمتانة. ومن جانب آخر، فحصت القوات 102 سائق إضافي بالمنطقة، تبين إيجابية 6 حالات منهم لتعاطي المخدرات، كما تم القبض على 10 محكوم عليهم هاربين من 15 حكمًا قضائيًا، مع التحفظ على مركبة مخالفة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
من جبال إيران إلى دولة عربية.. كيف أدارت CIA عملية إنقاذ الطيار المفقود؟
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق