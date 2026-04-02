أعلنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، نتائج حملاتها المرورية المكبرة التي استهدفت فرض الانضباط بكافة الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.

97 ألف مخالفة في يوم واحد

أثمرت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط 97,164 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى الكشف عن عشرات السائقين المتعاطين للمخدرات، وذلك لضمان حماية المواطنين من حوادث السير المروعة بجميع المحافظات بفعالية تامة بانتظام قانونيًا لردع المتهورين وضمان سلامة الأرواح.

مخالفة مرورية

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الحصيلة تضمنت تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون تراخيص، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وهي كلها مخالفة مرورية تمثل خطرًا داهمًا على قائدي المركبات. علاوة على ذلك، فحص رجال المرور 1305 سائقين، حيث تبين إيجابية 51 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم لمنع استمرار قيادتهم تحت تأثير الكيف بجميع المحاور بصفة دورية ومنظمة.

الدائري الإقليمي

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بـ الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 677 مخالفة متنوعة تخص شروط التراخيص والأمن والمتانة. ومن جانب آخر، فحصت القوات 102 سائق إضافي بالمنطقة، تبين إيجابية 6 حالات منهم لتعاطي المخدرات، كما تم القبض على 10 محكوم عليهم هاربين من 15 حكمًا قضائيًا، مع التحفظ على مركبة مخالفة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

