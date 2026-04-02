أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب رأس سدر.. ورفع الطوارئ بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

11:33 ص 02/04/2026
    راس سدر
    أمطار برأس سدر
    أمطار غزيرة
    تساقط الامطار بجنوب سيناء
    الأمطار
    تساقط الأمطار

شهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، موجة من التقلبات الجوية، حيث غطت السحب الكثيفة سماء المدينة، مع نشاط ملحوظ في الرياح أعقبه سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة.

أمطار دون تأثير على الطرق

أكد حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، أن الأمطار التي هطلت منذ قليل لم تتسبب في حدوث تجمعات مائية، مشيرًا إلى أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي على جميع الطرق، دون أي معوقات.

استمرار حالة الطوارئ

وأوضح رئيس المدينة استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات الخدمية، تحسبًا لأي تطورات في الأحوال الجوية، خاصة مع استمرار تكوّن السحب واحتمالات سقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

تحذيرات للمواطنين

ناشدت الوحدة المحلية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع، تجنبًا لأي مخاطر محتملة نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

متابعة مستمرة للأوضاع

تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة حالة الطقس أولًا بأول، مع جاهزية فرق الطوارئ والمعدات للتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار انتظام الخدمات.

