إعلان

ارتفاع عدد ضحايا حادث السادات لـ 9 متوفين بعد رحيل أحد المصابين

كتب : أحمد الباهي

11:45 ص 02/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنوفية مع اهالي الضحايا
  • عرض 10 صورة
    المحافظ يتابع الحالة الصحية للمصابين
  • عرض 10 صورة
    السيارة تدمرت بالكامل
  • عرض 10 صورة
    ضحايا حادث السادات
  • عرض 10 صورة
    إحدى سيارتي الحادث
  • عرض 10 صورة
    ضحايا حادث السادات
  • عرض 10 صورة
    ضحايا حادث السادات
  • عرض 10 صورة
    الاطمئنان على المصابين
  • عرض 10 صورة
    إحدى سيارتي الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع بطريق السادات في محافظة المنوفية إلى 9 متوفين، بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته داخل المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للمصابين


شهدت الساعات الأخيرة تدهور الحالة الصحية لأحد المصابين، رغم محاولات إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته لم تتحسن، ليلحق بباقي الضحايا.


تفاصيل الحادث


وقع الحادث نتيجة تصادم عنيف بين سيارتين نقل، إحداهما كانت تقل عمالة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في موقع الحادث بطريق مفارق طيبة بمدينة السادات.

استمرار تلقي العلاج


يخضع باقي المصابين للرعاية الطبية داخل المستشفيات، وسط متابعة مستمرة لحالتهم الصحية، مع توفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم.

المنوفية السادات حادث تصادم زيادة الضحايا وفيات مصابون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور على عرض فيلم الملحد
حوادث وقضايا

الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور على عرض فيلم الملحد
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
رياضة محلية

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
بنك مصر: إصدار حسابات وبطاقات مجانا للعملاء الجدد ودون حد أدنى للرصيد بمناسبة
أخبار البنوك

بنك مصر: إصدار حسابات وبطاقات مجانا للعملاء الجدد ودون حد أدنى للرصيد بمناسبة
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق