بعد الحصر النهائي.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي سوهاج لـ5 وفيات وإصابة سيدة

قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع بطريق السادات في محافظة المنوفية إلى 9 متوفين، بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته داخل المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للمصابين



شهدت الساعات الأخيرة تدهور الحالة الصحية لأحد المصابين، رغم محاولات إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته لم تتحسن، ليلحق بباقي الضحايا.



تفاصيل الحادث



وقع الحادث نتيجة تصادم عنيف بين سيارتين نقل، إحداهما كانت تقل عمالة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في موقع الحادث بطريق مفارق طيبة بمدينة السادات.

استمرار تلقي العلاج



يخضع باقي المصابين للرعاية الطبية داخل المستشفيات، وسط متابعة مستمرة لحالتهم الصحية، مع توفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم.