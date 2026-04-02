أعلنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن نتائج حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المنشآت بقرارات غلق المحال التجارية. أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 845 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالمواعيد المحددة، وذلك لضمان تنفيذ التوجيهات الحكومية بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وتأمين الشوارع بانتظام قانونيًا لضمان استقرار الأوضاع بصفة دورية.



وجاء وفق بيان للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026، والذي يهدف إلى تنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة. علاوة على ذلك، تعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، مما يستوجب رقابة صارمة على كافة الميادين بجميع أنحاء البلاد بانتظام قانونيًا لضمان التزام أصحاب الأنشطة التجارية.

ومن جانب آخر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار غلق المحال، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تسيير دورياتها الثابتة والمتحركة لضمان تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بحسم، محذرة من أن أي تهاون في تنفيذ مواعيد الغلق سيقابل بإجراءات رادعة وفقًا للقانون المنظم لعمليات الضبط بجميع المحافظات بفعالية تامة بانتظام قانونيًا لضمان المصلحة العامة.