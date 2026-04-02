رعب في بير شمس .. حقيقة ظهور تمساح في ترعة الباجورية بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:38 ص 02/04/2026 تعديل في 10:38 ص
    مسؤولي المنوفية يفحصون واقعة ظهور تمساح
    تداول الواقعة على فيسبوك
    صور متداولة لتمساح داخل المياه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورًا زُعم أنها تُظهر تمساحًا داخل مياه ترعة الباجورية بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين الأهالي.

فحص الصور المتداولة

أكد مصدر مسؤول أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في فحص الصور المنتشرة للتأكد من صحتها، ومعرفة ما إذا كانت تعود لتمساح داخل نطاق الترعة أم أنها غير دقيقة أو قديمة.

تحرك سريع من الجهات المعنية

أوضح المصدر أنه تم إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الاستعدادات اللازمة، والتدخل الفوري في حال ثبوت صحة الواقعة، بما يضمن حماية المواطنين ومنع أي خطر محتمل.

ترقب وقلق بين الأهالي

سادت حالة من الترقب بين سكان القرية، خاصة مع الانتشار الواسع للصور عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بسرعة حسم الجدل وإعلان الحقيقة بشكل رسمي.

انتظار البيان النهائي

تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف على مدار الساعة، تمهيدًا لإصدار بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة، ويؤكد ما إذا كان هناك خطر حقيقي أم لا.

