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"الموتوسيكل نزل تحت التريلا".. مصرع محام وموكله في حادث مروع بالمنوفية

12:55 م السبت 26 أبريل 2025

مصرع محام وموكله في حادث مروع بالمنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقي محام وموكله مصرعهما أسفل سيارة نقل ثقيل صباح اليوم السبت، جراء انزلاق دراجة نارية كانا يستقلانها أسفل "التريلا"، على طريق "الباجور - سرس الليان" بمحافظة المنوفية.

وكشف مصدر لمصراوي، أن ضحايا الحادث هم "وليد محمد سعيد الشيخ" 40 عامًا، محامي، و"محمود محمد حسين" 33 عامًا، من قرية كفر الباجور، فيما أصيب محام ثان كان برفقتهما على ذات الدراجة، ونقلت الجثامين والمصاب إلى مستشفى الباجور التخصصي.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع محام حادث مروع محافظة المنوفية
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