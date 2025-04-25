مصرع طفل عمره 3 سنوات في حريق منزل بسوهاج -صور

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصرعه متأثرًا بجراحه إثر اندلاع حريق هائل في منزل بقرية الحلافي الغربية التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى المركزي، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع حريق في منزل بقرية الحلافي الغربية، الواقعة في نطاق مركز شرطة البلينا.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب في منزل مكون من طابق واحد، مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بجذوع النخيل والجريد والبوص.

وأفاد مالك المنزل بأن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث.

وأسفر الحريق عن وفاة الطفل مؤمن حازم خيري عبدالرحيم، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وجرى إيداع جثمانه في مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما أدى الحريق إلى احتراق محتويات المنزل بالكامل.