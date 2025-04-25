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مصرع مسن سقط في ماكينة حصاد قمح بكفر الشيخ

08:56 م الجمعة 25 أبريل 2025

ماكينة فرز القمح

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى مسن مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه في ماكينة حصاد القمح أثناء العمل في الحصاد بقرية أفلاطون التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الأشرف المغازي، مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بتلقي المركز بلاغًا بمصرع المدعو "حلمي.إ.ا"، 67 عامًا، فلاح، ويقيم بمركز قلين، إثر سقوطه في ماكينة حصاد القمح.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث محل البلاغ رفقة قوات من الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وذلك للتعامل مع الحادث بتفكيك الماكينة من أجل استخراج الجثمان منها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قلين النموذجي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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