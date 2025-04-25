المواقع التخزينية تستقبل 29 ألف طن.. زراعة الشرقية تحدد شروط استقبال القمح في موسم الحصاد

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقماح المحلية.

تتمثل شروط استلام وتخزين القمح في نقاط وتشمل: منع استلام الأقماح بالشون الترابية نهائيا سواء للتخزين أو كمركز تجميع، وأن يكون موقع الشونة على طريق يسهل الوصول إليه، أرضية الشونة (أسمنتية - اسفلتية) لا توجد بها تكسيرات أو شقوق و مطابقة للمواصفات، أن تكون الشونة محاطة بالكامل بسور مناسب( أسمنتي-"صاج )، وأن تحتوي على مشمعات الأغطية وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة.

وفي سياق متصل أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 47599 فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 370183 فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.