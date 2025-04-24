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حريق هائل يلتهم 150 فدان قمح بشرق العوينات وخسائر تتجاوز 10 ملايين جنيه

11:19 م الخميس 24 أبريل 2025
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم، في إحدى المزارع الاستثمارية الكبرى بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن تفحم نحو 150 فدانًا مزروعة بمحصول القمح، وسط تقديرات أولية لخسائر تجاوزت 10 ملايين جنيه.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب الحريق، والذي تبين لاحقًا أنه نجم عن اشتعال آلة حصاد أثناء تنفيذ أعمال الحصاد بالمزرعة، فيما ساهمت سرعة الرياح في انتشار النيران على نطاق واسع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى مزارع مجاورة، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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