محافظ سوهاج يُحيل واقعة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أحال اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، للتحقيق في الملابسات وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت تورطه أو تقصيره.

جاء القرار عقب استعراض تقرير اللجنة المُشكّلة بقرار من المحافظ، والتي ضمّت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة.

وكشف التقرير عن وجود تفاوت كبير في الأسعار بين العرض الذي رُسّيت عليه المناقصة وأحد العروض الأقل سعرًا، مما دفع اللجنة إلى التوصية بإحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة.

وأكد المحافظ أنه لن يتم التساهل مع أي محاولة للإضرار بالمال العام، مشددًا على مواصلة الجهود لرصد المخالفات ومحاسبة المتورطين، دعمًا لخطة الدولة في مواجهة الفساد الإداري، أياً كان موقع المسؤول.