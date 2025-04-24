رفض تقنين وزراعة مخالفة.. الإسماعيلية تستعيد 35 فدانًا متعدى عليها بأبو صوير

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، وتطبيق القانون بكل حسم تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وفي هذا الإطار، تمكّنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برئاسة مها السيد، اليوم الأربعاء، من استرداد قطعة أرض زراعية بقرية أبو صوير البلد، بمساحة 35 فدان و3 قراريط و6 أسهم، تم التعدي عليها بوضع اليد من قِبل متقدمين للتقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتم رفض طلباتهم نظرًا لقيامهم بزراعة الأرض بعد صدور القانون، مما يُعد مخالفة لشروط التقنين.

وقد تم التحفّظ على الأرض المستردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها من أي تعديات مستقبلية، تمهيدًا للتصرف فيها طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وأكد المحافظ أن حملات استرداد أراضي الدولة مستمرة، تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تُلزم الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو الرافضين الدخول في دورة التقنين.